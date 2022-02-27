Приватбанк запроваджує канікули для власників кредитних карток

З 1 березня всі кредитні картки Приватбанку переходять на пільгові умови договору, під 0,00001%, та без обов'язкового мінімального платежу.

Про це повідомила фінустанова у Facebook.

"Зверніть увагу: оскільки кредитні канікули діятимуть з 1 березня, то відсотки за лютий ще будуть списані. Пільгове обслуговування діятиме до 1 червня. Починаючи з цього дня, відсотки нараховуватимуться за стандартною відсотковою ставкою вашої картки", – зазначили там.

На період дії кредитних канікул клієнти можуть вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням.