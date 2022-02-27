Приватбанк запустил кредитные каникулы для бизнеса: детали

В ПриватБанке были введены кредитные каникулы для бизнеса. Просрочка за обслуживание и погашение долга не будет начисляться до 1 июня.

Об этом сообщают в пресс-службе банка.

"Для поддержки украинского бизнеса и предпринимателей в условиях военного положения, ПриватБанк объявил с 1 марта по 1 июня 2022 года кредитные каникулы всем бизнес-клиентам, по договорам, по которым не было просрочки, или срок просрочки составляет не более 90 суток", — говорится в сообщении ПриватБанка.

Единственное исключение, на которое не будут распространяться кредитные каникулы – кредиты под залог депозитов.

"По кредитам "КУБ без залога", "Инвестиционный кредит", "КУБ залоговый", "Бизнес ипотека", "Кредит на ОС", "Лизинг", "Восстанавливаемая кредитная линия", "Агросезон" банк переносит все платежи ("тело ", проценты и комиссии) на 01.06.2022 года, просрочка не будет формироваться", - уточнили в банке.

Также банк разрешил пользоваться кредитным лимитом в пределах суммы долга, установленного на 24 февраля. Подробные условия того, как будут работать кредитные каникулы для бизнеса, банк предлагает уточнить на своем официальном сайте.

Экономическая правда