"Плати картою": в ОП закликали українців розраховуватись банківськими картками
Вівторок, 1 березня 2022, 11:12
В Офісі президента закликали українців розраховуватись, де можливо, банківськими картками, а не готівкою - наразі готівку складно перевозити по країні.
Про це написав у Facebook заступник керівника ОП Ростислав Шурма.
"Шановні українці! Розраховуйтесь, де можливо, банківськими картками, не готівкою! Сьогодні готівку складно перевозити по країні", - закликав він.
"Банківська система України працює, і так буде надалі. Зменшіть ризики для себе, магазинів та інкасаторів.
Зроби свій внесок в перемогу. Плати картою", - додав Шурма.
Економічна правда
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