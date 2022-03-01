"Плати картою": в ОП закликали українців розраховуватись банківськими картками

В Офісі президента закликали українців розраховуватись, де можливо, банківськими картками, а не готівкою - наразі готівку складно перевозити по країні.

Про це написав у Facebook заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

"Шановні українці! Розраховуйтесь, де можливо, банківськими картками, не готівкою! Сьогодні готівку складно перевозити по країні", - закликав він.

"Банківська система України працює, і так буде надалі. Зменшіть ризики для себе, магазинів та інкасаторів.

Зроби свій внесок в перемогу. Плати картою", - додав Шурма.

Економічна правда