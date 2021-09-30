Экс-чиновник НБУ: высокая инфляция пока не влияет на ставки по ипотеке
Двузначный уровень инфляции в Украине не влияет на ставки по ипотеке, о повышении пока речи не идет.
Об этом экс-директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук рассказал в интервью ЭП.
По его словам, инфляция не сказалась на ставках по двум причинам.
Причина первая: многие банки начали активно работать в этом сегменте и формировать клиентскую базу.
"Ради сохранения своих позиций и динамики наращивания кредитного портфеля они готовы работать с меньшим доходностью и маржой", - пояснил Ваврищук.
Благодаря конкуренции, банки вряд ли будут отпугивать клиентов большими платежами.
Причина вторая: стоимость фондирования, которое несмотря на инфляцию существенно не выросло и остается низким.
"С одной стороны, банки начали повышать ставки по срочным депозитам, с другой - выросла часть фондирования, по которой они ничего не платят", - рассказал экс-чиновник. Речь идет о средствах на текущих счетах, которые население держит для осуществления платежей, и по которым банки не платят проценты.
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Напоминаем:
Украинские банки в январе-июле выдали ипотечных кредитов на 4,4 млрд грн, что в три раза превышает сумму ипотек за 7 месяцев прошлого года, по количеству - в 2,3 раза.
В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5000 семей.
Кабинет Министров на заседании 8 сентября принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилой компании, также готовят выпуск облигаций на 20 млрд грн, чтобы расширить программу выдачи ипотечных кредитов.
Экономическая правда
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