Банки видали вдвічі більше іпотечних кредитів, ніж торік
Українські банки у січні-липні видали іпотечних кредитів на 4,4 млрд грн, що втричі перевищує суму іпотек за 7 місяців торік, за кількістю – у 2,3 раза.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
У липні 2021 року банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Іпотеки у липні видавав 21 банк. Це – найбільша кількість учасників ринку за період, охоплений опитуванням із грудня 2018 року.
Загалом за перші сім місяців року банками видано 5 626 іпотечних кредитів на загальну суму понад 4,4 млрд грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги нового іпотечного кредитування зросли в 2,3 раза за кількістю договорів та понад як утричі в грошовому вимірі.
Переважно видають кредити на купівлю житла на вторинному ринку: у липні їх частка перевищила 90% від усіх наданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і за грошовим обсягом.
Ринок іпотечного кредитування залишається дуже концентрованим: п’ять найактивніших банків уклали 90% нових угод.
Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила в липні 16,8% на первинному і 13,4% – на вторинному ринку. Від початку року ставки знизилися відповідно на 0,1 в. п. та на 0,6 в. п.
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Нагадуємо:
Кабінет Міністрів на засіданні 8 вересня ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи до Української фінансової житлової компанії, також готують випуск облігацій на 20 млрд грн, аби розширити програму видачі іпотечних кредитів.
Економічна правда
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