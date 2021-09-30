Ексчиновник НБУ: висока інфляція поки не впливає на ставки за іпотекою
Двозначний рівень інфляції в Україні не впливає на ставки за іпотекою, про підвищення наразі не йдеться.
Про це ексдиректор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук розповів в інтерв’ю ЕП.
За його словами, інфляція не позначилася на ставках з двох причин.
Причина перша: багато банків почали активно працювати в цьому сегменті і формувати клієнтську базу.
"Заради збереження своїх позицій і динаміки нарощування кредитного портфеля вони готові працювати з меншою дохідністю і маржею", – пояснив Ваврищук.
Завдяки конкуренції, банки навряд будуть відлякувати клієнтів більшими платежами.
Причина друга: вартість фондування, яка попри інфляцію суттєво не зросла і залишається низькою.
"З одного боку, банки почали підвищувати ставки за строковими депозитами, з іншого – зросла частина фондування, за якою вони нічого не платять", – розповів ексчиновник. Йдеться про кошти на поточних рахунках, які населення тримає для здійснення платежів, і за якими банки не платять проценти.
Більше читайте в інтерв’ю: Головний з фінстабільності НБУ: У Нацбанку цілі напрямки куруються людьми, які мають базові знання про свої зони відповідальності
Нагадуємо:
Українські банки у січні-липні видали іпотечних кредитів на 4,4 млрд грн, що втричі перевищує суму іпотек за 7 місяців торік, за кількістю – у 2,3 раза.
У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.
Кабінет Міністрів на засіданні 8 вересня ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи до Української фінансової житлової компанії, також готують випуск облігацій на 20 млрд грн, аби розширити програму видачі іпотечних кредитів.
Економічна правда
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