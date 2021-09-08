Уряд готує випуск 20 мільярдів облігацій для масштабування "Доступної іпотеки"

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Кабінет Міністрів на засіданні 8 вересня ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи до Української фінансової житлової компанії, також готують випуск облігацій на 20 млрд грн, аби розширити програму видачі іпотечних кредитів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

УФЖК була спеціально створена наприкінці 2020 року як акціонерне товариство для розроблення та втілення механізму доступної іпотеки й програми лізингу.

Після того, як об’єднання буде завершено, уряд здійснить випуск державних облігацій на суму до 20 млрд грн.

На випущені облігації у держвласність будуть придбані акції додаткової емісії "Укрфінжитла". У зв’язку з цим граничний обсяг держборгу, закладеного у бюджет на 2021 рік, збільшили на 20 мільярдів гривень.

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Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №5308, яким на виконання програми "Доступної іпотеки" Державну іпотечну установу (ДІУ) приєднають до Української фінансової житлової компанії та випустять держоблігацій на 20 млрд грн.

Прийняття законопроєкту № 5208 дозволить невдовзі видати близько 8 тис іпотечних кредитів на житло та передати 12 тис квартир у фінансовий лізинг.

Економічна правда