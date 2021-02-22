"Доступна іпотека під 7%": У Мінфіні розповіли про умови програми

У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко під час форуму "Україна 30".

"На виконання програми президента у січні ми започаткували програму іпотечного кредитування - так звану програму "Доступна іпотека під 7%". Ми скористались тим, що у нас вже є забрендований такий інструмент, як програма "5-7-9%", всі її добре знають, добре розуміють.

Використовуючи наявний інструментарій цієї програми та досвід, ми підготували рішення уряду, яке буде спрощувати доступ громадян до іпотечного кредитування", - сказав Марченко.

За його словами, це буде стимулювати будівництво і дозволить українцям з березня скористатись програмою.

"Програма реальна, і я думаю, що перший кредит буде виданий на початку березня, найближчим часом.

Хто може скористатись програмою? Усі громадяни, які відповідають критеріям, відповідають своїм можливостям отримати такий кредит, мають ділову репутацію, яка дозволяє їм це отримати", - додав міністр.

За словами Марченка, у 2021 році реалізація програми буде здійснюватись через кошти програми "5-7-9%" - через Фонд розвитку підприємництва.

"У нас досить реалістичні плани - видати 5 млрд грн кредитів і 5 тисяч сімей потенційно вде в 2021 році зможуть скористатися програмою", - пояснив міністр.

Марченко додав, що серед видів предметів іпотеки, які можуть видаватись у рамках цієї програми, - первинний ринок (це орієнтир), майнові права на квартири та будинки+ділянки, а також вторинний ринок для квартир, які були введені в експлуатацію після 2018 року.

Нормативна площа предметів іпотеки - 50 кв.м загальної площі на 1 громадянина чи сім'ю з 2 осіб + 20 кв.м на кожного наступного члена сім'ї. Максимальна загальна площа предмету іпотеки може бути збільшена на 20%.

"Тобто для сім'ї з 4 чоловік максимальний розмір квартири, яку вони зможуть отримати у рамках програми, - 108 кв.м", - пояснив міністр.

За його словами, максимальна вартість предмету іпотеки - 2,5 млн грн, якщо є перевищення - за рахунок власних коштів може бути сплачений, або кредитні кошти банків без компенсації відсотків.

Базова процентна ставка, за якою громадяни отримають кредит - 7%.

"Перший крок - громадянин вивчає критерії, далі звертається до уповноваженого банку, банк повідомляє про відповідність умовам програми та просить подати заявку на отримання кредиту. Четвертий крок - кредитна оцінка, укладення договору та перерахування коштів кредиту продавцю предмету іпотеки.

П'ятий крок - сплата компенсаційної процентної ставки за рахунок державної підтримки", - пояснив Марченко.

За його словами, пакет документів, потрібний для участі у програмі - стандартний при отриманні іпотеки.

Максимальна сума іпотечного кредиту - 2 млн грн, максимальний термін виплати компенсації - 20 років, мінімальний власний внесок позичальника - 15% від суми кредиту.

Максимальний розмір комісії за надання гарантії Фонду - 0,5% річних.

Нагадаємо:

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

Економічна правда