У Зеленского анонсировали старт программы кредитов под 5% в 1 квартале этого года

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Госпрограмму "Украинская мечта", которая, в частности, будет предусматривать ипотеку под 5% годовых, запустят в январе-марте 2022 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма.

"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс грн совокупно. Наша задача - дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс грн" , – сказал он.

По его словам, воспользоваться программой смогут все получающие официальные доходы.

Госпрограмма также будет предусматривать кредиты под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал программу кредитования "Украинская мечта" (кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или смены профессии).