+96% за газ та + 91% за цукор: інфляція у серпні тримається двозначних чисел

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Інфляція у серпні продовжила триматися на найвищому з 2018 року рівні у 10,2%, найбільше зросли ціни на газ та цукор.

Про це повідомляє Держстат.

Споживчі ціни в серпні 2021 року за місяць знизилися на 0,2%, а від початку року зросли на 6,2%. Базова інфляція за місяць не змінилася, а з початку року зросла на 4,2%.

У річному вимірі найбільше зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо – на 29%.

Така динаміка переважно зумовлена зростанням цін на природний газ (+96,1% за рік) та електроенергію (+36,6%).

На 14,6% зросла інфляція товарів та послуг освіти.

Продукти харчування стрибнули за рік на 11,7%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 91,2%, 75,6% та 51,8% відповідно.

Алкогольні напої подорожчали на 10% за рік.

Здешевлення відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,2%.

Нагадуємо:

У липні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилась до 10,2%, порівняно з червнем 2021 року - знизилась до 0,1%. Двозначною інфляція була ще в 2018 році.

В НБУ прогнозують, що протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10–11%. Повернення її до однозначного числа прогнозується наприкінці 2021 року, а до цілі 5% – у 2022 році.

Економічна правда