Зеленский о ситуации в НБУ: Мы готовы помогать и успокаивать те или иные конфликты

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Президент Владимир Зеленский, комментируя кадровые изменения в НБУ, заявил, что не имеет права и желания вмешиваться в кадровые решения Нацбанка, но добавил, что "мы готовы помогать и готовы успокаивать те или иные конфликты".

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Децентрализация", отвечая на вопросы журналистов.

У президента, в частности, спросили о ситуации в НБУ, а также о том, как он оценивает работу главы НБУ Кирилла Шевченко за год на должности.

"Много разных слухов о ситуауции в Нацбанке. И не первый год это происходит. Для меня как для президента это независимая организация, я в кадровые решения, честно говоря, не хотел бы вмешиваться. Я не имею права и желания.

Если возникают те или иные кадровые вопросы, вопросы со стороны тех или иных менеджеров НБУ - мы очень открыты, готовы помогать и готовы успокаивать те или иные конфликты", - сказал президент.

"Относительно информации об увольнении 9 человек из НБУ - насколько мне известно, они не освободились. Это неправильно вмешиваться в кадровую политику НБУ. Мне кажется, это неправильно со стороны президента.

Я должен это делать, когда не делаются те вещи, от которых зависит в целом стабильность финансовой системы Украины. Сегодня я вижу стабильную валюту, стабильную гривню. Я не вижу никаких волн, мы видим более или менее наработки по кредитной системе и уменьшения процента по кредитам для людей. Здесь есть вопросы по медлительности этих процессов, они есть, но это вопрос не только к НБУ, это общий вопрос - и к правительству, и к НБУ, и к банкам", - добавил он.

"По программе ипотеки - я бы также хотел, чтобы это была более упрощенная система. Здесь есть те или иные вопросы", - резюмировал Зеленский.

Напомним:

Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

ЭП сообщала, в Офисе президента Зеленского рассматривают возможность увольнения Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка, в частности из-за провала переговоров с МВФ.

Ранее об угрозе отставки Кирилла Шевченко сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Решение об отставке Шевченко могут принять уже осенью, после выхода парламента с каникул.

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Экономическая правда