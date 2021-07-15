Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у відставку, вирішили залишитися до 1 вересня

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Вісім з дев’яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, які оголосили про свою відставку 30 червня, попросили голову НБУ перенести дату звільнення на 1 вересня.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку у відповідь на запит "Економічної правди".

"14.07.2021 року вісім з дев’яти зазначених працівників Департаменту ліцензування, в тому числі директор Департаменту ліцензування О.Бевз, подали заяви на ім’я Голови НБУ з проханням перенести дату звільнення на 1 вересня 2021 року (останній робочий день), аргументуючи це "виробничою необхідністю.

Національний банк, неухильно дотримуючись вимог трудового законодавства, подані заяви про перенесення дати звільнення погодив", — йдеться у відповіді Нацбанку.

До нової дати своєї відставки (тобто до 1 вересня) Олександр Бевз та інші працівники Департаменту ліцензування висловили намір взяти відпустки.

Водночас з 15 липня, коли й мав спливти термін перебування на посадах керівництва департаменту ліцензування, звільнився лише один з дев'яти працівників — Стефан Дженков.

У пресслужбі регулятора також додали, що керівник Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, який так само публічно оголосив про свій намір подати у відставку 30 червня, станом на 15 липня досі не подав відповідної заяви.

Зазначимо, що департамент Ваврищука знаходиться у вертикалі "Монетарна стабільність", яку донедавна очолював Дмитро Сологуб. Термін повноважень Сологуба сплив 12 липня, а вже 13 липня на його посаду Рада НБУ затвердила Сергія Ніколайчука. У своїй комунікації про відставку Ваврищук повідомляв, що умови відставки буде обговорювати зі своїм новим керівником.

"Сьогодні я поговорив із Сергієм Ніколайчуком і ми обговорили умови моєї відставки. Це буде десь середина вересня. За цей час потрібно передати справи новому заступнику голови НБУ (Сергію Ніколайчуку – ред.) та завершити стрес-тестування, яке почалося", — пояснив Ваврищук у коментарі "Економічній правді".

У Національному банку додали, що перенесення дати відставки керівництва Департаменту ліцензування гальмує проведення конкурсів на їхні позиції.

"У зв’язку з перенесенням співробітниками Департаменту ліцензування термінів звільнення та відсутністю заяви про звільнення від директора Департаменту фінансової стабільності В.Ваврищука, Національний банк вимушений відтермінувати початок конкурсного добору кандидатів на посаду директорів відповідних департаментів та підбору кандидатів на решту посад – допоки вони не стануть вакантними", — каже НБУ.

"Економічна правда" також звернулася із запитом до керівника Департаменту ліцензування Олександра Бевза, аби він прокоментував рішення перенести свій останній робочий день з 15 липня на 1 вересня 2021 року, тобто на півтора місяця.

"Ми не будемо працювати у Національному банку всі ці півтора місяця. Ми як і планували, завершуємо роботу цього тижня і передаємо справи. Тому, по суті, нічого не змінилось, змінилась лише дата нашого фактичного звільнення. Ми беремо всі свої відпустки, у мене, наприклад, 60 днів накопичено, і йдемо у ці відпустки", — пояснив Бевз.

У пресслужбі регулятора уточнили, що у разі погодження відпусток керівництву департаменту ліцензування НБУ їм буде нараховано відпускні виплати відповідно до чинного трудового законодавства.

Нагадаємо:

Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору… Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе", – пояснював своє рішення голова Департаменту ліцензування Олександр Бевз.

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

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