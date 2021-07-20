Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка – Financial Times

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Голові Національному банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на 2 джерела, наближені до президента України Зеленського.

"Але чергові кадрові перестановки ще більше ускладнять переговори про позику МВФ", - підкреслює газета.

Шевченко в інтерв'ю виданню заявив, що вікно, доступне для затвердження кредиту, "є не таким значним, як ми хотіли б". Але він вважає, що МВФ виділить Україні 3,2 млрд дол цього року.

"Україна отримає ще 2,7 млрд доларів в результаті аллокації спеціальних прав запозичення, які планують затвердити у серпні", - додає видання.

Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

1 липня 2020 року колишній голова Національного банку Яків Смолій оголосив про відставку.

3 липня парламент голосами 286 депутатів підтримав відставку Смолія, а 16 липня 332 народні обранці призначили на посаду голови Нацбанку Кирила Шевченка.

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Економічна правда