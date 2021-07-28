Зеленський про ситуацію в НБУ: Ми готові допомагати і заспокоювати ті чи інші конфлікти

фото: оп

Президент Володимир Зеленський, коментуючи кадрові зміни в НБУ, заявив, що не має права і бажання втручатися в кадрові рішення Нацбанку, але додав, що "ми готові допомагати і готові заспокоювати ті чи інші конфлікти".

Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Децентралізація", відповідаючи на питання журналістів.

У президента, зокрема запитали про ситуацію в НБУ, а також про те, як він оцінює роботу голови НБУ Кирила Шевченка за рік на посаді.

"Багато різних чуток щодо ситуауції в Нацбанку. І не перший рік це відбувається. Для мене як для президента це незалежна інституція, я в кадрові рішення, чесно кажучи, не хотів би втручатися. Я не маю права і бажання.

Якщо виникають ті чи інші кадрові питання, питання з боку тих чи інших менеджерів НБУ - ми дуже відкриті, готові допомагати і готові заспокоювати ті чи інші конфлікти", - сказав президент.

"Щодо інформації про звільнення 9 людей з НБУ - наскільки мені відомо, вони не звільнились. Це неправильно втручатись в кадрову політику НБУ. Мені здається, це неправильно з боку президента.

Я повинен це робити, коли не робляться ті речі, від яких залежить в цілому стабільність фінансової системи України. Сьогодні я бачу стабільну валюту, стабільну гривню. Я не бачу ніяких хвиль, Ми бачимо більш-менш напрацювання щодо кредитної системи і зменшення відсотку по кредитах для людей. Тут є питання щодо повільності цих процесів, вони є, але це питання не тільки до НБУ, це спільне питання - і до уряду, і до НБУ, і до банків", - додав він.

"Щодо програми іпотеки - я б також хотів, щоб це була більш спрощена система. Тут є ті чи інші питання", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

ЕП повідомляла, що в Офісі президента Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку, зокрема через провал перемовин з МВФ.

Раніше про загрозу відставки Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.

Читайте також: Картковий будинок на Інститутській: що відбувається в НБУ та до чого тут справа Приватбанку

Страхи і ненависть в НБУ: чи виправдав Шевченко сподівання Зеленського

Економічна правда