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Великобритания выделит 2 миллиарда фунтов на проекты в инфраструктуре и энергетике с Украиной – Зеленский

Среда, 2 февраля 2022, 09:50
 
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Великобритания выделит еще почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает "Интерфакс-Украина".

"Кроме средств для Военно-Морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики", - сказал Зеленский.

В свою очередь Джонсон заявил: "Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтах британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины".

Как сообщала пресс-служба премьер-министра Великобритании, новый фонд вместе с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от российских поставок энергоносителей.

Good Governance Fund был создан в 2015 году для поддержки экономических и институциональных реформ в Восточной Европе и на Западных Балканах.

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инфрастуктура инвестиции энергетика Зеленский Великобритания

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