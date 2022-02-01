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Увеличение армии и более высокая зарплата военным: Зеленский подписал указ

Вторник, 1 февраля 2022, 10:57

Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде подписал указ об укреплении обороноспособности страны.

Источник: Зеленский с трибуны ВР 1 февраля

Прямая речь: "Разработан указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже 3-х минимальных заработных плат.

Переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих 3 лет численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ".

Детали: Соответствующий указ Зеленский подписал по трибуне парламента.

По его словам, документ подготовили не потому, что "скоро война", а для того, чтобы был "мир".

Украинская правда

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Зеленский армия

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