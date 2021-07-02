Страхи і ненависть в НБУ: чи виправдав Шевченко сподівання Зеленського

Ввечері 1 липня 2020 року колишній голова Національного банку Яків Смолій, повернувшись після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про відставку.

Своє несподіване рішення Смолій пояснив "системним політичним тиском". Тобто за менш ніж місяць після підписання нової кредитної програми України з МВФ на 5 млрд дол реалізувалося одне з найбільших занепокоєнь міжнародного кредитора – незалежність Нацбанку виявилася під загрозою.

Представники влади тоді запевняли що відставка Смолія для них самих стала несподіванкою. Блюзнірським тоді виглядало "здивування" з боку Офісу президента –саме після зустрічі з Зеленським Смолій "добровільно" залишив найважливішу посаду в фінансовому секторі України і саме президент вже наступного ранку вніс до парламенту проєкт постанови про відставку вже колишнього голови НБУ.

Політики не довго тримали місце голови центрального банку вакантним. Вже 3 липня парламент голосами 286 депутатів підтримав відставку Смолія, а 16 липня 332 народні обранці призначили на посаду голови Національного банку Кирила Шевченка.

Зі зміною керівництва Нацбанку експерти та учасники ринку пов’язували чимало страхів: від здійснення "мрій" окремих політиків про "заливання економіки грошима" до здачі інтересів держави у справі ПриватБанку.

Чи виправдалися ці побоювання та як змінилася політика Національного банку за перший рік після заміни його голови?

В чому "сила" Національного банку Національний банк – один з найважливіших регуляторів в економіці будь-якої країни. Відповідно до Конституції України, метою його роботи є підтримка стабільності національного грошової одиниці. Нацбанк – єдиний державний орган, який може друкувати гривню, визначати вартість грошей в економіці та впливати таким чином на інфляцію; впливати на курс валют та встановлювати його офіційне значення; ліцензувати банки, здійснювати нагляд за ними та, у разі порушень, виводити їх з ринку. З липня 2020 року наглядові функції НБУ поширюються ще й на страхові компанії, кредитні спілки та інші фінансові компанії. Цілі Нацбанку часто не збігаються з цілями уряду. Для останнього головне – профінансувати видатки бюджету. Наприклад, для уряду інколи вигідніше, аби гривня була дешевшою, тому що в такому випадку надходження від податку на додану вартість з імпорту є більшими. Тому на інституційній незалежності НБУ (незалежність рішень регулятора від волі політиків) наполягають як учасники ринку так і міжнародні кредитори України, зокрема МВФ.

Дешеві кредити кожному

Одним з найбільших побоювань після зміни голови НБУ було різке зниження облікової ставки. Вона визначає вартість грошей в економіці. Облікова ставка – це відсоткова ставка, під яку банки отримують в Нацбанку кредити і, виходячи з її розміру, встановлюють власні відсотки за депозитами та кредитами.

Оскільки після свого обрання президентом Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності здешевлення кредитів, обіцяючи "дотиснути банківську систему", існував серйозний ризик, що Кирило Шевченко піде на різке зниження ставки, щоб виконати обіцянку президента.

Однак перші ж засідання монетарного комітету НБУ після зміни голови регулятора показали, що ці побоювання були марними: за нового керівника Нацбанк ще жодного разу не знижував облікової ставки.

Її розмір тримався на рекордно низькому рівні 6% протягом восьми місяців – з червня 2020 року (її знизили з 8% до 6% ще за часів Якова Смолія. – ЕП) до березня 2021 року, коли розпочався цикл з підвищення облікової ставки.

Незважаючи на побоювання щодо можливого різкого зниження облікової ставки Кирило Шевченко втримався від різких рухів в цьому напрямку джерело: Економічна правда

Більше того, рішення НБУ за Кирила Шевченка стали чи не найбільш прогнозованими та зрозумілими ринку. Про це, зокрема, свідчать результати опитувань групи ICU, які там проводять напередодні кожного засідання правління Нацбанку з питань монетарної політики.

Так, перед першим засіданням за головування Шевченка 90% опитаних експертів очікували що регулятор знизить облікову ставку. Втім ці прогнози не справдилися.

Надалі очікування ринку майже збігалися з рішеннями НБУ, а у березні та квітні 2021 року Нацбанк підвищував облікову ставку навіть агресивніше, ніж того очікували експерти.

"Він (Кирило Шевченко. – ЕП) кожен робочий ранок починає з розмови з представниками міжнародних організацій, які цікавляться кожним кроком Нацбанку. В нього просто зв'язані руки і зробити щось екстраординарне йому не дадуть", – пояснив ЕП один з наближених до Шевченка посадовців.

"Залита грошима" економіка

Ще одним острахом, який пов’язували зі зміною голови НБУ, була повномасштабна грошова емісія. Перед самим звільненням попередник Шевченка розповідав, що з пропозицією "залити економіку грошима" до нього звертались представники влади. І саме ці звернення урядовців, депутатів та Офісу президента Яків Смолій розцінив як політичний тиск.

"На більшості нарад, де були присутні представники народних депутатів, уряду, прем'єр-міністр, президент, а також їх радники, апелювали до Національного банку, до моїх колег щодо того, що треба залити економіку грішми. Що треба відмінити захисні принципи регулювання банківської системи, потрібно встановити той чи інший курс для певного сектору економіки, потрібно поставити 11% інфляцію і 30 гривень за долар, тому що такі параметри закладені до державного бюджету", – заявив Смолій у залі Верховної Ради перед звільненням.

У 2020 році, коли світ зіткнувся з коронакризою, Нацбанк дійсно пішов на певні поступки, які можна розцінити як "наповнення економіки грошима". Він запровадив інструмент довгострокового рефінансування. Простіше кажучи, НБУ почав активно надавати банкам дешеві кредити (за обліковою ставкою) на строк до 5 років.

Щоправда, видача довгострокового рефінансування розпочалась ще при попередньому керівнику. Перший аукціон з видачі рефінансу на строк від 1 до 5 років відбувся 8 травня 2020 року. Тобто майже 2 місяці цей інструмент працював за Якова Смолія.

З іншого боку, важко не помітити, що за часів Кирила Шевченка обсяги кредитування банків регулятором помітно зросли. До його приходу, з початку 2020 року, обсяг заборгованості банків перед НБУ становив в середньому 45,5 млрд грн. Станом на 25 червня 2021 року цей показник становив вже 117,2 млрд грн.

Примітно, що особливо сильне зростання обсягів видачі рефінансу відбулося наприкінці 2020 року – саме у той час уряд позичав на ринку рекордні суми для фінансування відкладених протягом року видатків. За даними НБУ, найбільші обсяги кредитів в липні-серпні минулого року отримали два державні банки: "Укрексімбанк" (16 млрд грн) та Ощадбанк (14,2 млрд грн).

Частина надрукованих НБУ грошей, зокрема в межах довгострокового рефінансу, пішла на фінансування президентської програми "Велике будівництво", із залученням "Укрексімбанку".

Ще частина грошей пішла на фінансування видатків уряду: отримані в кредит кошти банки направляли на купівлю облігацій Міністерства фінансів. В останні два місяці минулого року НБУ надав банкам кредитів рефінансування на більш ніж 46 млрд грн.

Однак вже у червні 2021 року Нацбанк вирішив згорнути програму антикризової підтримки економіки надрукованими гривнями. З липня термін довгострокових кредитів скоротився з 5 до 3 років, а обсяги аукціонів обмежили 5 млрд грн (з серпня – 4 млрд грн, з вересня – 3 млрд грн).

Однією з причин такого рішення НБУ є інфляція. Цього року вона вийшла з-під контролю регулятора, перевищивши цільове значення майже вдвічі. Однак сказати, що різкий ріст цін – це виключно "заслуга" нового керівництва НБУ було б несправедливо. Зрештою, з інфляцією зіткнулися більшість розвинених країн та країн, що розвиваються.

Курс стабільний

Для переважної більшості українців чи не єдиним видимим результатом роботи Нацбанку є курс гривні. За перший рік роботи Кирила Шевченка курс долара в Україні то зростав до 28,5 грн, то падав до 27 грн. Хоча існувало побоювання, що новий голова центрального банку, аби допомогти уряду наповнити держбюджет, дозволить гривні впасти.

У перші ж дні після відставки Якова Смолія долар подорожчав на більш ніж 1 гривню. Так ринок відреагував на різку заяву про політичний тиск та несподівану відставку керівника НБУ.

Надалі ж гривня коливалася переважно під впливом політичних та сезонних чинників.

Щоправда, за кілька місяців після призначення Шевченка, побоювання учасників ринку ледь не справдилися. Це сталося після зміни керівника Департаменту відкритих ринків НБУ. Саме цей підрозділ відповідає за інтервенції регулятора на валютному ринку.

На початку вересня гривня на міжбанківському ринку поступово слабнула, однак попри це НБУ продовжував купувати валюту до резервів, збільшуючи попит на неї та, тим самим, опускаючи вартість гривні ще нижче.

Учасники ринку сприйняли це як сигнал щодо майбутньої політики НБУ на знецінення гривні. Це й не дивно, адже про необхідність підвищити курс валют в Україні напередодні говорили деякі урядовці.

Згодом заступник Шевченка – Дмитро Сологуб – пояснив, що дії НБУ на валютному ринку були пов’язані саме з кадровими змінами.

Після вересневих подій на міжбанківському валютному ринку НБУ неодноразово наголошував, що його політика залишається незмінною. Можливо, ринок у якийсь момент дійсно повірив регулятору, адже від початку 2021 року Нацбанк почав набагато менше втручатися у формування курсу валют.

Наприклад, з 5 квітня по 28 травня Нацбанк взагалі не брав участі у торгах валютою, даючи ринку встановлювати курс самостійно. Для порівняння: за аналогічний період 2020 року НБУ викупив на ринку 1,2 млрд дол, а продав лише 44,5 млн дол.

Нагляд за банками

Ще одне занепокоєння, яке пов’язували зі зміною голови НБУ – пом’якшення регулювання для банків. За останній рік НБУ пом'якшив вимоги до оцінки ризиків кредитування проєктів у "зеленій енергетиці", державних компаній та кредитування всередині великих бізнес груп.

Однак разом з цим НБУ став більш вимогливим до самих учасників ринку: за часів Шевченка регулятор вивів з ринку два банки – "Аркаду" та "Містобанк".

"Було виведено два банки, які постійно порушували нормативи та приписи протягом декількох років, але НБУ на це трохи заплющував очі", – зазначив асоційований експерт CASE-Україна, екс-заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз.

Саме за нового голови НБУ регулятор почав здійснювати нагляд не лише за банками, але й за небанківськими фінансовими організаціями (страховиками, кредитними спілками та фінансовими компаніями). Щоправда сам процес "спліту" розпочався задовго до зміни голови НБУ.

Не відбулося радикальних змін й у справі ПриватБанку. Там і надалі тривають сотні судових процесів, у яких націоналізацію банку оскаржують його колишні власники Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та міноритарні акціонери.

Однак тиша у справі Приватбанку нещодавно порушилася. На початку 2021 року стало відомо, що залучення до націоналізації найбільшого банку України аудиторської компанії Kroll стало предметом розслідування правоохоронців. Крім цього у самому Нацбанку почали внутрішнє розслідування, основною фігуранткою якого стала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Згодом у Нацбанку публічно висловилися на захист рішень щодо співпраці з Kroll в межах націоналізації Приватбанку, а у Генпрокуратурі заперечили, що розслідування проти Рожкової стосується співпраці з аудиторами.

Співрозмовники ЕП в НБУ пов’язували новини про розслідування проти керівництва Нацбанку зі кадровою "війною" у регуляторі, яка розпочалася одразу після приходу Кирила Шевченка.

Кадровий переворот

Майже через рік після гучної відставки Якова Смолія у Нацбанку сталася не менш гучна кадрова подія – відставка 9 керівних працівників Департаменту ліцензування та директора Департаменту фінансової стабільності Віталія Ваврищука. Своє рішення всі вони пояснили незгодою з системою ухвалення рішень, яка змінилася після того, як приходу Кирила Шевченка.

"Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Нацбанку", – прокоментував своє рішення директор Департаменту ліцензування Олександр Бевз.

Всі ці "відставки" – це далеко не перший випадок, коли люди йдуть з високих посад у регуляторі. За приблизними підрахунками ЕП, за останній рік у Нацбанку змінилося щонайменше 40% очільників департаментів та відокремлених управлінь (тобто голів другої, після правління НБУ, лінії керівництва).

Однак чи не найбільш радикальні зміни зазнало правління. З 12 липня 2021 року, коли закінчаться повноваження Дмитра Сологуба, у ньому залишиться лише одна представниця попередньої команди – Катерина Рожкова. І схоже, що з нею у Кирила Шевченка ледь не особистий конфлікт, вирішити який голова НБУ намагається, змусивши свою першу заступницю добровільно подати у відставку.

Так, наприклад, на початку жовтня 2020 року Шевченко ініціював оголошення доган Рожковій та Сологубу Радою НБУ, а згодом взагалі забрав у своєї першої заступниці більшість повноважень з регулювання банків та передав їх собі.

Така концентрація влади не сподобалася МВФ, тож після цього банківський нагляд передали Ярославу Матузці, а Рожкова стала відповідальною за фінансово-адміністративний блок.

Співрозмовники ЕП у Нацбанку стверджують, що Шевченко вибудовує у регуляторі вертикаль ухвалення рішень, намагаючись контролювати та безпосередньо впливати на більшість процесів у НБУ. Цей процес супроводжується призначенням на ключові посади лояльних до нього людей.

Натомість, за його попередників рішення у Нацбанку ухвалювалися колегіально.

"За двох попередніх голів НБУ існував принцип колегіальності. Це щось на зразок польського Сейму: якщо хтось один з учасників каже "вето" на якесь рішення через певні ризики, то таке рішення не ухвалюється доти, доки ці ризики не буде нівельовано. А з осені 2020 року рішення приймаються простою більшістю", – говорить Дубогриз.

У самому Нацбанку офіційно відхрещуються від намагань сконцентрувати владу в одних руках, зазначаючи, що виступають за колегіальність в ухваленні рішень.

"Для Національного банку безумовним пріоритетом є збереження колегіального підходу при ухваленні рішень, за якого розбіжності в експертних позиціях стають основою для професійних дискусій і нових можливостей, а не публічних звинувачень", – повідомили там, коментуючи звільнення керівництва Департаменту ліцензування.

Нова система управління Нацбанком не подобається багатьом його працівникам. Як наслідок регулятор втрачає досвідчених фахівців, на заміну яким приходять люди, готові виконувати накази, і не готові долучатися до процесу ухвалення рішень.

Чи вплине зміна у процесі ухвалення рішень Нацбанком на якість цих рішень поки говорити зарано. Зрештою, монетарна, валютна та наглядова політики НБУ за останній рік майже не змінилися.

Однак якщо кадрові перестановки у регуляторі продовжаться, чи залишиться там хто-небудь, хто зможе стати запобіжником в зміні політик Національного банку у гірший бік?