К концу года могут уволить главу НБУ: причины

Кирилл Шевченко пресс-служба нбу/flickr

В Офисе президента Зеленского рассматривают возможность увольнения Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка, в частности из-за провала переговоров с МВФ.

Информацию об этом "Экономической правде" подтвердили два источника в Офисе президента, а также собеседники в самом НБУ.

Причин для отставки Кирилла Шевченко, по их словам, четыре.

Первая - провал переговоров с Международным валютным фондом. Кирилл Шевченко, вместе с министром финансов Сергеем Марченко и заместительницей председателя Офиса президента Юлией Свириденко входит в состав переговорной группы с МВФ со стороны Украины.

Последний год глава НБУ еженедельно заявляет о постоянном прогрессе в переговорах с МВФ и "фокусировке на выполнении действующей программы", однако получить очередной транш Украине так и не удалось.

Собеседники ЭП в Национальном банке отмечают, что никаких изменений в интенсивности общения с кредиторами в последнее время не произошло, а диалог с МВФ продолжается в обычном, "постоянном" режиме.

Вторая - желание председателя Офиса Андрея Ермака сменить главу государственного Ощадбанка Сергея Наумова и поставить на его место "более понятного" менеджера. По словам собеседников ЭП, речь может идти о бывшем главе Ощадбанка Андрее Пышном.

Третья причина для отставки Шевченко связана с лицензированием банков. А именно - его попытки согласовать продажу украинской "дочки" российского Сбербанка народному депутату Андрею Иванчуку и его бизнес-партнерам. По данным ЭП, официально документы о покупке банка в НБУ еще не поступали, однако глава Нацбанка якобы твердо намерен согласовать это соглашение.

Четвертый аргумент не в пользу Шевченко - "он не командный игрок". По крайней мере для команды власти. По словам собеседников в Офисе президента, недовольство вызвало, в частности, последнее решение НБУ постепенно свернуть программу долгосрочных кредитов рефинансирования.

Львиную долю этих кредитов, которых за год было выдано на сумму около 70 млрд грн, направили на финансирование программы Зеленского "Большое строительство" (через кредиты Укрэксимбанка) и покупку ОВГЗ (то есть, финансирование дефицита государственного бюджета). А недавно Нацбанк пошел еще дальше и повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, увеличив стоимость кредитов рефинансирования для банков.

Ранее об угрозе отставки Кирилла Шевченко сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Решение об отставке Шевченко могут принять уже осенью, после выхода парламента с каникул.

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Экономическая правда