"НБУ далеко відійшов від стандартів" – з Нацбанку йдуть усі керівники департаменту

фото: нбу

Команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.

Про це директор департаменту Олександр Бевз повідомив у Facebook.

У заяві йдеться про те, що наразі продовження роботи департаменту в НБУ є неможливим через централізацію прийняття рішень в одних руках та заміна колегіальності директивним прийняттям рішень.

За словами очільників департаменту, регулятор відійшов від прозорого прийняття рішень, невтручання у наглядові процеси, своєчасної та неупередженої комунікації рішень та автономії департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору… Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе", – заявив Бевз.

Він повідомив, що крім нього звільнилися заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи, заступниця начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов та Стефаній Дженков.

Читайте також: Картковий будинок на Інститутській: що відбувається в НБУ та до чого тут справа Приватбанку

Економічна правда