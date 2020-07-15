Назначение вице-премьера по промполитике: Шмыгаль рассчитывает на поддержку нардепов

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на поддержку нардепов по утверждению должности вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности и назначения на эту должность Олега Уруского.

Об этом он сказал во время заседания правительства 15 июля.

"Надеюсь, депутаты нас поддержат. Кандидатуры прошли обсуждения на фракции", - подчеркнул Шмыгаль, говоря о кадровых вопросах.

Напомним:

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был отозван из парламента через три дня после его внесения.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что проект постановления отозвали из-за юридической ошибки.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать снова", - пояснил Арахамия.

Премьер Денис Шмыгаль повторно подал в ВР представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В Офисе президента был создан неформальный номинационный комитет, который выбирал предварительно приглашенных к собеседованиям кандидатов.

Номкомитет работал тайно, поэтому депутатам правящей фракции пришлось письмом просить привлечь их к отбору.

Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Экономическая правда