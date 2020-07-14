Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на вице-премьера с промполитики
Премьер Денис Шмыгаль повторно подал в ВР представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Проект постановления зарегистрирован в Раде 14 июля и обрабатывается в комитете.
Напомним:
Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был отозван из парламента через три дня после его внесения.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что проект постановления отозвали из-за юридической ошибки.
"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать снова", - пояснил Арахамия.
В Офисе президента был создан неформальный номинационный комитет, который выбирал предварительно приглашенных к собеседованиям кандидатов.
Номкомитет работал тайно, поэтому депутатам правящей фракции пришлось письмом просить привлечь их к отбору.
Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.
Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.
В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.
С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.
Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua