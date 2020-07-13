Арахамия о новом главе НБУ: Еще нет никакой фамилии

Верховная Рада может рассмотреть кадровые вопросы в пятницу, 17 июля, главу НБУ пока не будут избирать, а будут избирать вице-премьера по вопросам промышленности и главу Антимонопольного комитета.

Об этом после заседания Рады рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Ольга Пещанская - кандидат на АМКУ", - сказал нардеп.

"Главу НБУ пока не выбираем. Насколько мне известно, еще нет никакой фамилии. Будем избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение", - добавил он.

По его словам, кандидатом в вице-премьеры по вопросам промышленной политики остается Олег Уруский.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать снова", - пояснил Арахамия.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

6 июля исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала первая замглавы - государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был отозван из парламента через три дня после его внесения.