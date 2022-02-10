Деньги за вакцинацию можно будет потратить на подписку на печатные газеты и журналы

фото: укрпочта

Кабмин расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить 1000 грн за вакцинацию – в него вошла подписка на периодические печатные издания.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Соответствующее постановление правительства вступит в силу 14 февраля.

"В Укрпочте можно потратить полученные в рамках программы Поддержка средства на периодику и подписаться на онлайн любые периодические издания с текущих месяцев 2022 года.

Среди перечня изданий широкий выбор популярных изданий: местная печать, периодика для детей, тематические издания и т.д. Более подробно по ссылке https://www.ukrposhta.ua/ru/periodychni-vydannia", - говорится в сообщении.

Оформить подписку на издание можно через сервис "Онлайн-подписка" на сайте Укрпочты, имея карту єПідтримка.

Средствами можно будет воспользоваться в течение 9 месяцев с момента зачисления на карту.

"Лимит по оплате выбранных изданий картой єПідтримка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью до 1000 грн и оплатить их на сайте Укрпочты, указав номер карты єПідтримка", - пояснили в компании.

"Сейчас рассчитаться картой "єПідтримка" можно при оформлении подписки онлайн. Это хорошая возможность для тех украинцев, которые не решили, на что потратить "тысячу", оформить годовую подписку для своих менее диджитальных родственников, например, бабушек и дедушек, проживающих в селах.

Так же это и хороший способ для молодежи подписаться на общественно-политические еженедельники - в нашем каталоге более 3500 индексов, поэтому каждый найдет издание себе по вкусу", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Напомним:

Кабинет министров принял решение расширить программу выплат для вакцинированных граждан и перечислить дополнительные 500 гривень за бустерную дозу.

Кроме того, решением правительства увеличивается срок действия счетов для выплат, а также срок использования средств с 4 месяцев до 9 месяцев.

Экономическая правда