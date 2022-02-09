Подсанкционных аграриев лишили господдержки
Кабмин запретил предоставлять средства по программам господдержки сельхозтоваропроизводителям, к которым применяются экономические санкции.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 февраля.
Согласно пояснительной записке, Кабмин внес изменения в 11 порядков использования средств из госбюджета, направленных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Так, средства не смогут получить юридические и физлица, включенные в санкционный список соответствующим решением СНБО.
Аграрии, к которым применяются санкции, не смогут получить финансирование по следующим программам:
- поддержки фермерских хозяйств;
- поддержки развития виноградарства, садоводства и хмелеводства;
- удешевление кредитов;
- частичной компенсации стоимости отечественной сельхозтехники;
- поддержки животноводства и переработки сельхозсырья;
- возмещение потерь от повреждения посевов;
- выделение субсидий в расчете на единицу обрабатываемых угодий;
- поддержки производителей картофеля; поддержки производителей, использующих мелиорированные земли;
- поддержания страхования сельхозсырья.
В бюджете-2022 на поддержку аграриев предусмотрено 4,6 млрд грн.
Напомним:
Верховная Рада поддержала создание фонда, обеспечивающего кредиты малых и средних аграриев госгарантиями.
В ЕС готовы поддержать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн, уставный капитал Фонда составит 3 млрд грн, говорят в Минагро.
Экономическая правда
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