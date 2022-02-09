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Подсанкционных аграриев лишили господдержки

Среда, 9 февраля 2022, 16:10 - Алексей Павлыш
 
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Кабмин запретил предоставлять средства по программам господдержки сельхозтоваропроизводителям, к которым применяются экономические санкции.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 февраля.

Согласно пояснительной записке, Кабмин внес изменения в 11 порядков использования средств из госбюджета, направленных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Так, средства не смогут получить юридические и физлица, включенные в санкционный список соответствующим решением СНБО.

Аграрии, к которым применяются санкции, не смогут получить финансирование по следующим программам:

  • поддержки фермерских хозяйств;
  • поддержки развития виноградарства, садоводства и хмелеводства;
  • удешевление кредитов;
  • частичной компенсации стоимости отечественной сельхозтехники;
  • поддержки животноводства и переработки сельхозсырья;
  • возмещение потерь от повреждения посевов;
  • выделение субсидий в расчете на единицу обрабатываемых угодий;
  • поддержки производителей картофеля; поддержки производителей, использующих мелиорированные земли;
  • поддержания страхования сельхозсырья.

В бюджете-2022 на поддержку аграриев предусмотрено 4,6 млрд грн.

Напомним:

Верховная Рада поддержала создание фонда, обеспечивающего кредиты малых и средних аграриев госгарантиями.

В ЕС готовы поддержать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн, уставный капитал Фонда составит 3 млрд грн, говорят в Минагро.

Экономическая правда

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Кабмин аграрии СНБО санкции

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