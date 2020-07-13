Проект постановления о назначении вице-премьера промполитики срочно отозвали из ВР

Проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был отозван из парламента через три дня после его внесения.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на портал ВРУ.

Официальная причина срочного отзыва не сообщается.

В кулуарах депутаты от "Слуги народа" говорят, что причина кроется в том, что фракция не согласовывала кандидатуру Уруского. А в представлении проекта назначения Олега Уруского, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, указано, что оно сделано по предложению фракции "СН".

Встреча фракции "Слуга народа" с Уруским для общего знакомства запланирована на вечер 13 июля.

Напоминаем:

В Офисе президента был создан неформальный номинационный комитет, который выбирал предварительно приглашенных к собеседованиям кандидатов.

Номкомитет работал тайно, поэтому депутатам правящей фракции пришлось письмом просить привлечь их к отбору.

Олег Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении.

Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Секретариата Кабинета Министров.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.

С апреля он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Официальным конечным бенефициаром компании "Прогрестех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

Экономическая правда