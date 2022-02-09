"Тысяча за вакцинацию": Ощадбанк начал оформлять карточки для подростков

фото: ощадбанк

Государственный Ощадбанк приступил к оформлению карт "єПідтримка" для подростков для получения 1000 грн от государства.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подростки от 14 лет, являющиеся клиентами банка и имеющие зеленый COVID-сертификат о вакцинации в приложении "Дія", могут открыть в мобильном приложении "Ощад 24/7 карту "є Підтримка" для получения 1000 грн от государства", - объясняют в Ощаде.

Для открытия карты "поддержка" подростку требуется:

обновить мобильное приложение;

в главном меню Ощад 24/7 вверху справа нажать "+" и выбрать "Заказать карту" єПідтримка;

в приложении "Дія" в разделе "Услуги" подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту "поддержка" и ожидать зачисления средств.

"Полученные средства подросток должен использовать в течение 4 месяцев со дня их зачисления.

По решению правительства с 7 февраля эти средства можно потратить не только на книги, услуги в сфере культуры, спорт или пассажирские перевозки, но и на образовательные услуги, детские внешкольные кружки, пребывание в летнем или спортивном детском лагере, спортивные товары (коньки, лыжи, туристические принадлежности), канцтовары, школьные принадлежности", - напоминает банк.

Ранее выпуск цифровых карт "єПідтримка" для подростков начали Альфа-Банк и ПриватБанк.

Напомним:

Правительство расширило действие программы "єПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет.

Государственный ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек єПідтримка для украинцев от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат.

Экономическая правда