Гривня укрепилась на закрытии межбанка

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,27 - 24,30 гривни;

Евро - 26,86 - 26,89 гривни;

Напомним:

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,46 гривни за доллар.

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Экономическая правда