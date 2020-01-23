Гривня укрепилась на закрытии межбанка
23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,27 - 24,30 гривни;
Евро - 26,86 - 26,89 гривни;
Напомним:
23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 января на уровне 24,33 гривни за доллар.
22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,46 гривни за доллар.
22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
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