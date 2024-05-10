"Укрпочта" будет продавать на аукционах посылки, которые были невостребованы в течение 6 месяцев

"Укрпочта" объявила, что внедряет международные практики по обращению с почтовыми отправлениями, которые были невостребованы и поэтому неврученные в течение шести месяцев. Такие посылки компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Аналогичный подход распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многих других, пояснили в "Укрпочте".

"Почтовые отправления, которые получатель не забрал в течение двух недель, Укрпочта отправляет обратно отправителю. Если отправитель в течение двух недель также не забирает посылку, то она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода.

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В течение этого периода и получатель, и отправитель имеют право по заявлению получить посылку. Если они по каким-то причинам этого не сделали, то отныне посылка может быть продана на аукционе. Таким образом компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода", - говорится в сообщении.

Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет десять гривен. Посылки объединены в паллеты, которые содержат до 100 единиц, и продаются как один лот. Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации.

"Ни компания, ни потенциальные покупатели до объявления результатов аукциона не будут знать, что они содержат. Для устранения возможности коррупционной составляющей по формированию лотов работники компании не могут участвовать в аукционах", - добавили в госкомпании.

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"Сейчас на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Ранее такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь согласно законодательству мы можем продать эти посылки и компенсировать расходы на их логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира.

Как компания государственного сектора, мы должны привлекать все возможности для того, чтобы быть эффективными и генерировать прибыль для бюджета Украины, и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат", - отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Экономическая правда