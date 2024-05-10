Старейшая фондовая биржа Украины сдает лицензии: что произошло
29 апреля акционеры фондовой биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.
Соответствующий протокол с результатами собрания биржа опубликовала 9 мая.
Причина принятия такого решения - невозможность обеспечения приведения деятельности ПФТС в соответствие с требованиями положения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которые предусматривают необходимость иметь "собственные средства" в размере 22 млн грн. По данным последней доступной отчетности "денежные средства" биржи на конец 2022 года составляли 11,9 млн грн.
Мажоритарным акционером ПФТС (49,9% акций) с 2020 года является крупнейшая товарная биржа Китая BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Ее директор Янь Дуншен направлял письмо президенту Владимиру Зеленскому, главе ОП Андрею Ермаку, членам правительства и главе НКЦБФР Руслану Магомедову с просьбой "поспособствовать временной отсрочке на период действия военного положения" требований упомянутого положения.
Чтобы соответствовать нормативам регулятора, акционеры 29 апреля приняли решение о проведении дополнительного выпуска акций на 30 млн грн. Но, похоже, что китайские инвесторы не смогут принять участие в выкупе дополнительных акций и соответственно увеличении уставного капитала.
"Вследствие введения военного положения на территории Украины, мы ограничены внутренними требованиями в полноценных возможностях участвовать в... дополнительной эмиссии акций", - объясняет Дуншен.
Отметим, что вопрос о предоставлении ПФТС финансовой помощи для соответствия требованиям НКЦБФР набрал лишь 24,9% присутствующих на собрании акционеров голосов, и таким образом решение не было принято.
После сдачи ПФТС лицензий в Украине останутся два организатора торгов ценными бумагами - "Перспектива" и "Украинская биржа". Последняя, с высокой вероятностью, вскоре тоже покинет рынок. Причина - наличие в акционерах подсанкционного лица и Министерства финансов РФ.
"Аннулирование лицензий двух ключевых бирж может привести к остановке предоставления отдельных услуг как инвестиционными фирмами, так и Расчетным центром. Это может повлиять на объемы торговли ОВГЗ, а также оказать негативное влияние на ликвидность ОВГЗ, что будет уменьшать их привлекательность для инвесторов.
Следствием этого влияния будет ограничение возможностей осуществления заимствований Министерством финансов на внутреннем долговом рынке для поддержания финансовой устойчивости и финансирования обороноспособности страны", - сообщили ЭП в Национальном банке.
Справка. Биржа ПФТС была создана в 1996 году одноименной ассоциацией торговцев ценными бумагами. В 2010 году ее контрольный пакет акций приобрела российская ММВБ, которая в 2016-м году полностью вышла из капитала ПФТС.
По состоянию на 10 мая 2024 года членами биржи были 52 торговца ценными бумагами, преимущественно банки. Среди них - "Ситибанк", который сейчас в Украине подключен только к торговому терминалу ПФТС.
По данным биржи объем торгов на ПФТС в 2023 году составил 320,8 млрд грн. Доля рынка по этому показателю - 63%.