Кабмин выделил из резервного фонда 750 миллионов для ГУР
Пятница, 10 мая 2024, 19:43 -
Кабинет Министров выделил Главному управлению разведки Минобороны 749,7 млн грн из резервного фонда госбюджета.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Выделено Главному управлению разведки Министерства обороны на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 749,7 млн гривен для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства", – написал Мельничук.
Напомним:
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За январь – март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн.
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