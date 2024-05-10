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Кабмин выделил из резервного фонда 750 миллионов для ГУР

Пятница, 10 мая 2024, 19:43 - Анастасия Дячкина

Кабинет Министров выделил Главному управлению разведки Минобороны 749,7 млн грн из резервного фонда госбюджета.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено Главному управлению разведки Министерства обороны на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 749,7 млн гривен для осуществления мер, связанных с укреплением обороноспособности государства", – написал Мельничук.

Напомним:

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За январь – март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн.

бюджет война Кабмин
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