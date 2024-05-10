Достройка третьего энергоблока ХАЭС может занять до трех лет – Галущенко

Достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции займет 2,5-3 года, четвертого энергоблока – до 4 лет.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

"Мы оцениваем возможность его достройки с учетом трехстороннего проекта с США и Болгарией по получению корпусов реакторов в течение 2,5 – 3 лет", – сказал Галущенко.

По его словам, степень готовности третьего энергоблока ХАЭС на сегодняшний день составляет около 85%. Сроки строительства четвертого энергоблока ХАЭС Галущенко оценил в 4 года.

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Напомним:

Кабинет министров во время заседания 10 мая принял решение о выделении 7 млрд 168 млн грн на восстановление украинской энергосистемы.