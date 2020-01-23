Курс валют на 23 января: межбанк, наличный и "черный" рынки
23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,52 - 24,54 гривни;
Евро - 27,18 - 27,21 гривни;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,31 - 24,57 гривни. Евро покупают по 26,82 гривни, продают по 27,26 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,38 - 24,50 гривни, евро - 27,0 - 27,13 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 января на уровне 24,33 гривни за доллар.
22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,46 гривни за доллар.
22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
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