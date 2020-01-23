Курс валют на 23 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,45 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,52 - 24,54 гривни;

Евро - 27,18 - 27,21 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,31 - 24,57 гривни. Евро покупают по 26,82 гривни, продают по 27,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,38 - 24,50 гривни, евро - 27,0 - 27,13 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,46 гривни за доллар.

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Экономическая правда