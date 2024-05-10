В Киеве кратковременно ограничат движение транспорта на еще одной улице

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В Киеве 12 апреля будут кратковременно ограничивать движение транспорта на улице Василия Жуковского. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщили в КГГА.

Ограничения, связанные с восстановлением дорожного покрытия после прокладки инженерных сетей на этой улице, уточнили в администрации.

"Специалисты будут проводить работы на участке от ул. Казацкой до ул. Васильковской с поочередным ограничением движения по обоим направлениям", – говорится в сообщении КГГА.

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Напомним:

В Киеве до 10 июня ограничили движение транспорта на путепроводе на пересечении проспектов Степана Бандеры и Владимира Ивасюка.