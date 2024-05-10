В Киеве кратковременно ограничат движение транспорта на еще одной улице
Пятница, 10 мая 2024, 17:15 -
В Киеве 12 апреля будут кратковременно ограничивать движение транспорта на улице Василия Жуковского. Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00.
Об этом сообщили в КГГА.
Ограничения, связанные с восстановлением дорожного покрытия после прокладки инженерных сетей на этой улице, уточнили в администрации.
"Специалисты будут проводить работы на участке от ул. Казацкой до ул. Васильковской с поочередным ограничением движения по обоим направлениям", – говорится в сообщении КГГА.
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Напомним:
В Киеве до 10 июня ограничили движение транспорта на путепроводе на пересечении проспектов Степана Бандеры и Владимира Ивасюка.
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