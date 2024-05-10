В Харькове в ближайшее время могут отменить отключение света

Укрэнерго планирует в ближайшее время снять сетевые ограничения для Харькова, где под графики отключений попадают промышленные и бытовые потребители.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в Медиацентре Украины.

"Но, конечно, всегда следует делать такую ремарку, что при отсутствии новых атак. Поэтому думаю, что даже и сегодня нам удастся перевести Харьков в тот режим, в котором работают все другие области нашей страны", – сказал Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что ограничения в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге связаны не только с атаками на подстанции Укрэнерго, но и с тем, что враг также повредил или вывел из строя местную генерацию.

Реклама:

Напомним:

В результате ритмических поставок оборудования в Украину НЭК "Укрэнерго" создало резерв оборудования для ремонтов своих подстанций.