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ПриватБанк будет финансировать аграриев по госпрограмме компенсаций

Пятница, 10 мая 2024, 17:20 - Алексей Павлыш

Государственный ПриватБанк будет предоставлять финансирование сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы компенсаций за сельхозтехнику украинского производства, которая была анонсирована в рамках политики "Сделано в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгения Заиграева, банк является одним из лидеров на рынке кредитования агротехники и спецтехники для украинского бизнеса и активно принимает участие в государственных программах и проектах с европейскими кредиторами, чтобы сделать приобретение современной отечественной агротехники более доступным для фермеров и хозяйств.

"Мы активно поддерживаем развитие программ государственных компенсаций за приобретение техники отечественного производителя. Эти программы являются реальной поддержкой не только агросектора, но и экономики Украины.

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Со своей стороны банк развивает современные кредитные программы для аграриев, чтобы сделать кредитование максимально простым, удобным и быстрым", - заявил Заиграев.

Согласно программе, украинские аграрии могут приобрести в кредит от ПриватБанка технику украинских производителей, внесенную в реестр, и получить за нее компенсацию до 25% от стоимости.

По данным Министерства экономики Украины, сейчас в перечне сельхозтехники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется из бюджета, несколько тысяч номенклатурных позиций техники.

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Экономическая правда

Приватбанк кредиты аграрии
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