ПриватБанк будет финансировать аграриев по госпрограмме компенсаций
Государственный ПриватБанк будет предоставлять финансирование сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы компенсаций за сельхозтехнику украинского производства, которая была анонсирована в рамках политики "Сделано в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгения Заиграева, банк является одним из лидеров на рынке кредитования агротехники и спецтехники для украинского бизнеса и активно принимает участие в государственных программах и проектах с европейскими кредиторами, чтобы сделать приобретение современной отечественной агротехники более доступным для фермеров и хозяйств.
"Мы активно поддерживаем развитие программ государственных компенсаций за приобретение техники отечественного производителя. Эти программы являются реальной поддержкой не только агросектора, но и экономики Украины.
Со своей стороны банк развивает современные кредитные программы для аграриев, чтобы сделать кредитование максимально простым, удобным и быстрым", - заявил Заиграев.
Согласно программе, украинские аграрии могут приобрести в кредит от ПриватБанка технику украинских производителей, внесенную в реестр, и получить за нее компенсацию до 25% от стоимости.
По данным Министерства экономики Украины, сейчас в перечне сельхозтехники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется из бюджета, несколько тысяч номенклатурных позиций техники.
Экономическая правда