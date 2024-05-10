"Леса Украины" инициировали более 250 дел по фактам злоупотреблений на своих предприятиях

По материалам внутренних проверок ГП "Леса Украины" правоохранительные органы расследуют 254 дела о злоупотреблениях в государственных лесхозах.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Леса Украины" в Facebook.

"В правоохранительных органах расследуется рекордное количество дел, инициированное предприятием. Практически каждое подозрение, громкое задержание работников лесной отрасли основываются на проверках, которые проводила внутренняя безопасность ГП "Леса Украины".

Департаментом безопасности "Лесов Украины" передано правоохранителям 528 сообщений о возможном совершении уголовных правонарушений. В результате сейчас проводится 254 досудебных расследований. По 125 делам Нацполиция, ГБР, прокуратура на постоянной основе привлекла сотрудников безопасности "Лесов Украины" для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

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В "Лесах Украины" анонсировали "очередные резонансные новости" в начале следующей недели.

"Будет очень масштабно и громко", - обещают в госпредприятии.

Экономическая правда

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