Военные смогут получать высокофункциональные протезы быстрее: правительство приняло соответствующее решение

Военнослужащие смогут более оперативно получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы, в том числе протезы верхней конечности с внешним источником энергии и протезы нижней конечности повышенной функциональности.

Такое решение принял Кабинет Министров, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

Ранее участники боевых действий могли получать такие протезы только после того, как истекал срок эксплуатации первоначального протеза – обычно это было три года спустя.

Новые изменения позволяют Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью оплатить новый, более технологически сложный и дорогостоящий протез уже через год после первичного протезирования, если такой протез имеет другие функциональные характеристики.

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"Например, на этапе первичного протезирования защитник с ампутированной ногой на уровне бедра получил качественный протез с гидравлическим коленным узлом. Врач может рекомендовать ему более инновационный протез с микропроцессорным (электрическим) коленным узлом, который работает по другому принципу и может способствовать более естественному ходу и более легкому преодолению лестницы", – пояснили в Минсоцполитики.

Получить сразу высокофункциональные военные протезы не могут, ведь сначала человек должен приспособиться к протезу, научиться им пользоваться, пояснила советница министра соцполитики Елена Кульчицкая.

"Эту задачу и решает первоначальное протезирование. И только когда культя уже сформирована, а человек овладел навыками пользования протезом, есть смысл устанавливать более высокофункциональный протез", – добавила она.

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Больше о том, как раненому получить протез, и как государство обеспечивает ими военных, читайте в материале: Хищения, "мертвые души" и компании-прокладки. Как работает темная часть рынка протезирования?

Напомним:

Во Львове открыли крупнейший в стране Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, который будет обеспечивать более 1200 пациентов в год современными протезами.