Новости 10 мая: крупнейший в Украине центр протезирования, 7 миллиардов на восстановление энергосистемы

О центре протезирования. Во Львове открыли крупнейший в стране Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, который будет обеспечивать более 1200 пациентов в год современными протезами.

О восстановлении энергосистемы. Кабинет министров во время заседания 10 мая принял решение о выделении 7 млрд 168 млн грн на восстановление украинской энергосистемы.

Об инфляции. В апреле инфляция выросла на 0,2% по сравнению с мартом 2024 года. При этом в апреле, как и в марте, годовой показатель составил 3,2% после ускорения на 4,3% в феврале.

Об ограничении энергоснабжения. С 18:00 до 7:00 следующего дня в Киеве введут графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. Все из-за сложной ситуации в энергосистеме.

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О военной помощи Украине от США. Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов.

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От блекаутов зимой Украину может спасти распределенная генерация. Как это работает? Опыт большого города

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Из-за уничтоженных россиянами маневровых электростанций правительство хочет строить АЭС и развивать мобильные станции. Удастся ли это, объясняет заместитель городского головы Хмельницкого, где газогенераторы работают уже два десятилетия.(укр)