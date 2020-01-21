Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,26 - 24,29 гривни;

Евро - 26,94 - 26,97 гривни;

Напоминаем:

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

Экономическая правда