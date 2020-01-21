Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,26 - 24,29 гривни;
Евро - 26,94 - 26,97 гривни;
Напоминаем:
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 24,33 гривни за доллар.
20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.
20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
Экономическая правда
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