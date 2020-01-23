Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

Четвер, 23 січня 2020, 17:22
 

23 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,27 - 24,30 гривні;

Євро – 26,86 - 26,89 гривні;

Нагадуємо:

23 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,45 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,46 гривні за долар.

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 24,26 гривні за долар.

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курси валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня ослабла 17 січня 2020, 17:27
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро 8 листопада 2019, 17:42
Гривня на закритті міжбанку зміцніла 29 серпня 2019, 17:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!