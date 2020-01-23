Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
23 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,27 – 24,30 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,27 - 24,30 гривні;
Євро – 26,86 - 26,89 гривні;
Нагадуємо:
23 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,45 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 січня на рівні 24,33 гривні за долар.
22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 – 24,46 гривні за долар.
22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 24,26 гривні за долар.
21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 – 24,34 гривні за долар.
21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,26 – 24,29 гривні за долар.
Економічна правда
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