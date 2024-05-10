Tesla потратит 500 миллионов долларов на расширение сети зарядных станций

Автоконцерн Tesla потратит более 500 млн долларов в этом году на расширение своей сети быстрой зарядки.

Об этом заявил гендиректор Tesla Илон Маск через несколько дней после внезапного увольнения сотрудников, которые руководили этим направлением, пишет Reuters.

"Tesla потратит более 500 миллионов долларов на расширение нашей сети Supercharger, чтобы создать тысячи новых зарядных устройств в этом году", - написал Маск в соцсети X.

"Это только на новые площадки и расширение, не считая операционных расходов, которые намного выше", - добавил он.

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После увольнений на прошлой неделе Маск заявил, что Tesla планирует расширить сеть Supercharger, но более медленными темпами.

"Решение Маска сократить команду, которая занимается зарядкой электромобилей, разрушает планы по развертыванию новых станций быстрой зарядки и может задержать усилия президента США Джо Байдена по электрификации американских автомагистралей", - пишет агентство.

Отмечается, что администрация Байдена выделила штатам 5 миллиардов долларов в течение пяти лет на строительство 500 тыс зарядных устройств для электромобилей в рамках программы "Национальная инфраструктура электромобилей", и Tesla была одним из крупнейших получателей федеральных средств.

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Напомним:

Сообщалось, что автопроизводитель Tesla уволит более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку компания борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили.

Маск уволил двух топ-менеджеров компании - старшего директора подразделения Supercharger по разработке сети зарядных станций для авто Ребекку Тинуччи и руководителя отдела новых продуктов Дэниеля Хо.

Экономическая правда