Курс валют на 21 января: межбанк, наличный и "черный" рынки
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,23 - 24,26 гривни;
Евро - 26,87 - 26,90 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,13 - 24,35 гривни. Евро покупают по 26,63 гривни, продают по 27,03 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,16 - 24,28 гривни, евро - 26,67 - 26,91 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 24,33 гривни за доллар.
20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.
20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
Экономическая правда
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