Курс валют на 21 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,23 - 24,26 гривни;

Евро - 26,87 - 26,90 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,13 - 24,35 гривни. Евро покупают по 26,63 гривни, продают по 27,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,16 - 24,28 гривни, евро - 26,67 - 26,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

Экономическая правда