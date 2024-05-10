Канада выделяет 55 миллионов долларов на усиление украинской ПВО

Канада выделяет 76 млн канадских долларов (55,7 млн долларов США) на инициативу под руководством Германии, направленную на скорую поставку систем противовоздушной обороны в Украину для отражения российских атак.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Reuters.

"Эти системы (ПВО – ЭП) помогут Украине защититься от российских воздушных атак, которые убили тысячи украинцев и уничтожили больницы, электростанции и жилые дома", – заявил Блэр во время визита немецкого коллеги Бориса Писториуса в Канаду.

В целом начала вторжения России в Украину Канада выделила более 14 миллиардов канадских долларов в общую поддержку Украины, в том числе 4 миллиарда канадских долларов в виде военной помощи.

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Напомним:

В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл (около 307 млн долл США).