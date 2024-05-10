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Канада выделяет 55 миллионов долларов на усиление украинской ПВО

Пятница, 10 мая 2024, 20:34 - Анастасия Дячкина

Канада выделяет 76 млн канадских долларов (55,7 млн долларов США) на инициативу под руководством Германии, направленную на скорую поставку систем противовоздушной обороны в Украину для отражения российских атак.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Reuters.

"Эти системы (ПВО – ЭП) помогут Украине защититься от российских воздушных атак, которые убили тысячи украинцев и уничтожили больницы, электростанции и жилые дома", – заявил Блэр во время визита немецкого коллеги Бориса Писториуса в Канаду.

В целом начала вторжения России в Украину Канада выделила более 14 миллиардов канадских долларов в общую поддержку Украины, в том числе 4 миллиарда канадских долларов в виде военной помощи.

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Напомним:

В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл (около 307 млн долл США).

Канада война
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Экономическая правда
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