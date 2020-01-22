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Гривня вернулась к укреплению

Среда, 22 января 2020, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,97 (на 21 января - 26,96 гривни).

Напоминаем:

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Экономическая правда

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