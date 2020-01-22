Гривня вернулась к укреплению
Среда, 22 января 2020, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,97 (на 21 января - 26,96 гривни).
Напоминаем:
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
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