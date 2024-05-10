Киевщина будет разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления

Киевская областная госадминистрация разорвет договоры с некоторыми подрядчиками, которые срывают графики восстановления поврежденных объектов за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщил в Facebook глава Киевской ОГА Руслан Кравченко по итогам совещания по восстановлению поврежденных объектов.

"На большинстве объектов продолжаются активные работы. На некоторых из них готовность превышает 70%, некоторые - уже вскоре будут введены в эксплуатацию. К сожалению, не все подрядчики выполняют свои обязательства. Есть случаи, когда на некоторых объектах готовность работ едва превышает 15-20% и сорван график работ.

Вопрос будем решать кардинально. Планируем разрывать договор с подрядчиком, который взялся восстанавливать садик "Каштан" в селе Бышев. К нему будут также применены штрафные санкции", - заявил Кравченко.

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По его словам, администрация также вынесла предупреждение еще двум подрядчикам, которые восстанавливают несколько объектов.

"Ситуация аналогичная - сорванный срок выполнения работ, недостаточное количество работников на объектах. Дали месяц на исправление ситуации", - добавил он.

Экономическая правда

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