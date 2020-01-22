Курс валют на 22 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,27 - 24,29 гривни;

Евро - 26,88 - 26,90 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,12 - 24,36 гривни. Евро покупают по 26,64 гривни, продают по 27,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,24 - 24,29 гривни, евро - 26,82 - 26,91 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Экономическая правда