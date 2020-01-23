Официальный курс: гривня после укрепления снова ослабла
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 января на уровне 24,33 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98 (на 22 января - 26,97 гривни).
Напомним:
22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,46 гривни за доллар.
22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
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