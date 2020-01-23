Официальный курс: гривня после укрепления снова ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 23 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98 (на 22 января - 26,97 гривни).

Напомним:

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,46 гривни за доллар.

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 24,26 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,34 гривни за доллар.

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,26 - 24,29 гривни за доллар.

Экономическая правда