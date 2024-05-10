Укрэнерго наладило ритмичные поставки оборудования для ремонтов

В результате ритмических поставок оборудования в Украину НЭК "Укрэнерго" создало резерв оборудования для ремонтов своих подстанций.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции, передает Укринформ.

По его словам, во время отопительного сезона 2022-2023 компания ремонтировала подстанции после атак только за счет предварительно накопленных запасов оборудования. Однако уже в ноябре-декабре 2022 года Укрэнерго заказало рекордное количество автотрансформаторов и другого оборудования.

"У нас создался подвижной состав, когда ежемесячно определенное количество оборудования поступает в страну. За счет этого у нас есть резерв и мы чувствуем себя достаточно уверенно", – сказал Кудрицкий.

Реклама:

Он добавил, что ритмичные поставки оборудования начались в середине 2023 года. За счет сложившегося резерва "Укрэнерго" сейчас может оперативно устранять последствия российских атак на свою инфраструктуру.

"Мы продолжаем заказывать новое оборудование, и мы будем это делать, пока сохраняется риск вражеских обстрелов наших подстанций", – отметил Кудрицкий.

Напомним:

Реклама:

12 апреля с 18:00 до 7:00 в Киеве будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. Все из-за сложной ситуации в энергосистеме.