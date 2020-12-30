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Зафиксировать курс: как страховать бизнес от валютных колебаний

Зафиксировать курс: как страховать бизнес от валютных колебаний

Как уменьшить риски для бизнеса, связанные с нестабильностью курса валют.
Среда, 30 декабря 2020, 08:38
Максим Цымбал
заместитель председателя правления банка "Пивденный"

В основных принципах денежно-кредитной политики НБУ на 2016-2020 годы закреплен переход к плавающему курсу. 

Это значит, что курс с 2016 года определяется рынком. При этом НБУ выходит на рынок с валютными интервенциями, предотвращая чрезмерные колебания обменного курса.

При переходе от фиксированного курса к плавающему сейчас даже профессиональным игрокам на рынке достаточно тяжело прогнозировать курс на ближайшие 1-3 месяца, не говоря уже о том, чтобы составлять достаточно верные прогнозы на следующий год. 

Несмотря на то что волатильность с начала 2017 года существенно снизилась по сравнению с 2015-2016 годами и находится в диапазоне 2-15%, что характерно для стран, работающих в режиме таргетированной инфляции, она может принести участникам реального сектора экономики как приятные, так и неприятные сюрпризы. 

Конечно, НБУ будет сглаживать чрезмерную волатильность, но никоим образом не уберет ее с рынка.

В 2021 году Национальный банк продолжит придерживаться режима плавающего курсообразования и не будет противодействовать фундаментальным тенденциям обменного курса. 

Следовательно, монетарная политика не будет направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса. 

Это означает, что в 2021 году мы продолжим работать в режиме плавающего курса, сохранится волатильность на рынке, в краткосрочном периоде динамика курса будет определяться спросом и предложением. 

Если говорить о долгосрочном периоде, то тут будут влиять уже более фундаментальные факторы: соотношение внутренних и внешних цен, процентных ставок, структуры внешней торговли, уровня производительности труда, состояния платежного баланса и прочее.

В условиях плавающего курса верной тактикой для бизнеса будет использование инструментов хеджирования курсовых рисков, например, форварда. 

Форвард – это операции покупки или продажи валюты с фиксацией цены в текущий момент, то есть возможность зафиксировать курс сегодня на конкретный период в будущем.

Стратегия хеджирования рыночных рисков – общепринятая мировая практика

Тенденция роста популярности инструментов хеджирования курсовых рисков проявляется медленно, но уверенно. 

За неполный 2020 год объем операций покупки-продажи валюты на условиях "форвард" вырос по сравнению с 2019 годом на 1 млрд в долларовом эквиваленте. 

В отличие от прошлого года, в этом году большей популярностью пользовались операции покупки валюты на условиях "форвард". 

Объясняется это достаточно просто. В прошлом году практически на протяжении всего времени мы жили в условиях постепенной ревальвации, то есть укрепления курса национальной валюты. 

В связи с этим с практической точки зрения интереснее было хеджировать риски снижения курса со стороны экспортеров. В этом году больше проявлялись риски девальвации национальной денежной единицы, поэтому популярна операция покупки валюты, которой пользуются импортеры. 

Если в 2019 году сделки на условиях "форвард" составляли в среднем 1,3% от всех операций, то в 2020 году этот показатель увеличился в среднем до 2,3%. Тем не менее удельный вес операций пока еще ничтожно мал.

В настоящее время процентные ставки, определяющие форвардный курс, находятся на исторических минимумах. 

Именно низкие ставки на рынке являются ключевым фактором повышения привлекательности инструментов хеджирования и драйвером роста популярности покупки-продажи валюты на условиях "форвард". Почему процентные ставки?

Если вы совершаете в банке операцию покупки-продажи валюты на условиях "форвард", это значит, что банк реально покупает или продает в момент заключения сделки на рынке валюту. 

То есть в ценообразовании операций участвует стоимость как гривны, так и валюты. Иными словами, участвуют процентные ставки, которые действуют сейчас на рынке на национальную и иностранную валюты. 

На сегодня учетная ставка определяет стоимость национальной валюты, стоимость иностранной валюты сегодня на уровне 1% дает нам на выходе такой форвардный курс, что даже текущие низкие уровни волатильности, которые сохраняются в настоящее время, дают риски выше, чем спокойствие и страховка, которые вы можете получить, заключив сделку на условиях "форвард".

На сегодня при курсе 28, учетной ставке 6%, стоимости валюты 1% форвардный курс покупки валюты составит 18-20 копеек в месяц, а форвардный курс продажи валюты – 7-9 копеек в месяц. 

При этом мы видим, что курс за неделю может измениться на 40-50 копеек. Поэтому 18-20 копеек в месяц – это рекордно низкий уровень в ценообразовании форвардного курса. Если говорить о продаже валюты, к текущему курсу в месяц вы получите примерно 7-9 копеек премии.

Если говорить с точки зрения спроса и популярности данных продуктов, мы видим всплеск спроса, когда есть предпосылки к девальвации курса или, наоборот, когда есть предпосылки того, что курс будет укрепляться, мы видим, что продавцы валюты охотнее заключают подобные сделки. 

Хотя на самом деле такая практика покупки-продажи валюты, скорее всего, в будущем войдет в нашу форексную жизнь так же, как сейчас для нас привычным является страхование (КАСКО, страхование жизни и медицинское страхование, например). 

И мы будем видеть рост доли объемов таких операций вне зависимости от того или иного тренда курса на рынке. 

С точки зрения цены сейчас самое лучшее время обратить внимание на этот продукт. Главный эффект от него – можно планировать свою деятельность исходя из заранее зафиксированного курса.

Конечно, можно гнаться за получением дополнительной прибыли от изменения курса, но лучше все же оставить эту сферу деятельности профессиональным рыночным торговцам и обезопасить себя, захеджировав риски.

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