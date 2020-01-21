Почтовые счета и карточки: в Раду подали законопроект, который расширит финуслуги "Укрпочты"

В Верховной Раде повторно зарегистрировано законопроект №2788, который откроет возможность "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Сообщается, что граждане получат базовые финансовые услуги - смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается о недостаточной зону покрытия банков Украины, только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков.

"Открытие почтовых счетов - это возможность для 37% населения, которые не имеют доступа к услугам банков, через Укрпочту получить современные финансовые услуги.

Мы предлагаем европейский опыт использования почты для финансовой инклюзии сельского населения. В мире открыто более 2 млрд почтовых счетов и 87 почтовых операторов предоставляют такие услуги.

...Мы являемся крупнейшим агентом cash economy с оборотом 140 млрд грн в год. С открытием почтовых счетов очевидная польза для государства - практически до нуля (на 2 млрд грн) сократятся ежегодные затраты на доставку и выплату пенсий, пособий, субсидий.

Успокою в очередной раз банки - мы не будем с ними конкурировать, потому что 80% нашей сети расположены в селах, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Как и в прошлой редакции законопроекта, Укрпочта не будет кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств.

Вклады, привлеченные национальным оператором почтовой связи, приравниваются к банковским вкладам.

Укрпочта также становится участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, открытие и обслуживание почтовых счетов национальным почтовым оператором регулирует Национальный банк.

Как сообщалось, ранее Укрпочта инициировала законопроект о расширении финансовых услуг, который был внесен в Верховную Раду прошлого созыва 21 ноября 2017.

Напомним, чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в 2019 году, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.